06 Ekim 2023, Cuma
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Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi! Teşhis edilemeyen hastalık... Görüntüler sosyal medyayı salladı
Kenya'da teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle bir lisedeki yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yürümekte zorlandığı, bazı öğrencilerin ise ayağa dahi kalkamadığı hastalığa ilişkin araştırmalar devam ediyor.