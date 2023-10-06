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Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi! Teşhis edilemeyen hastalık... Görüntüler sosyal medyayı salladı

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 10:12
Kenya'da teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle bir lisedeki yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yürümekte zorlandığı, bazı öğrencilerin ise ayağa dahi kalkamadığı hastalığa ilişkin araştırmalar devam ediyor.
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi! ÖĞRENCİLER TİTREMEKTEN YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ!

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Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
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