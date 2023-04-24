Öğrenciler için ara tatil sona erdi! İşte İstanbul trafiğinde son durum

Öğrenciler için ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çalıyor. Peki okulların açılması İstanbul trafiğini nasıl etkiledi? İstanbul'da trafik yoğunluğu var mı? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı. A Haber drone kamerası son durumu havadan görüntüledi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının son ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte Cevizlibağ, Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda D-100 Kara Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

İBB trafik verilerine göre saat 07.40 sıralarında trafik yüzde 50'ye ulaştı.

Servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi.