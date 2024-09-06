Öfkeli kadın kurşun yağdırdı! Kadının adama kurşun yağdırdığı o anlar kamerada

Aksaray’da bir kadın kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı iddiasıyla kafede oturan adama peşpeşe kurşun yağdırdı. Ateş açan kadının o anları güvenlik kamerasına yansırken adam ağır yaralandı. Kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı öte yandan üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca da ele geçirilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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