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Odun yüklü traktör ile çarpışan tır alev alev yandı: 3 yaralı

Odun yüklü traktör ile çarpışan tır alev alev yandı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 20:49
Kaza, saat 18.15 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Hasancelebi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan T.G.(43) idaresindeki tır, H.K.(63) yönetimindeki odun yüklü traktörle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, tır alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola dağılan odunlar nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yanan tır ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Odun yüklü traktör ile çarpışan tır alev alev yandı: 3 yaralı
Odun yüklü traktör ile çarpışan tır alev alev yandı!
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