18 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Odun yüklü tır devrildi sürücüsü yaralandı
Odun yüklü tır devrildi sürücüsü yaralandı

Odun yüklü tır devrildi sürücüsü yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2025 01:30
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyü mevkiinde Hami A. (30) idaresindeki 37 ADB 912 plakalı Man marka odun yüklü tır, yolun tek şeride düştüğü virajı alamayarak yan yatarak, karşı şeritten gelen E.A. (44) yönetimindeki 37 ADF 509 plakalı otomobil çarptı. Kazada tır sürücüsü Hami A. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Odun yüklü tır devrildi sürücüsü yaralandı
Mamak’ta araçtaki grupla dükkan sahipleri arasında kavga!
Mamak'ta araçtaki grupla dükkan sahipleri arasında kavga!
Odun yüklü tır devrildi sürücüsü yaralandı
Odun yüklü tır devrildi sürücüsü yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
Motosikleti ile seyir halindeyken silahla kalçasından vuruldu
Motosikleti ile seyir halindeyken silahla kalçasından vuruldu
Feci kazada babasını kaybeden kadın yürekleri burktu!
Feci kazada babasını kaybeden kadın yürekleri burktu!
Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eş dehşeti!
Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eş dehşeti!
Amasya’da metruk evde yangın paniği!
Amasya'da metruk evde yangın paniği!
Demir parmaklığa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı!
Demir parmaklığa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı!
Özel Harekat ekiplerinden lüks villaya dron destekli operasyon
Özel Harekat ekiplerinden lüks villaya dron destekli operasyon
Heimlich manevrasıyla sınıf arkadaşını kurtardı
Heimlich manevrasıyla sınıf arkadaşını kurtardı
Dağda gezen domuz sürüsü böyle görüntülendi
Dağda gezen domuz sürüsü böyle görüntülendi
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster