21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Nissibi Köprüsü ile 10 yılda 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğunun Boğaz Köprüsü" olarak anılan Nissibi Köprüsü'nü, 10 yılda 6 milyon 62 bin aracın kullandığını belirterek, bu süreçte, zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere 3,3 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.