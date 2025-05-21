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Nissibi Köprüsü ile 10 yılda 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı

Nissibi Köprüsü ile 10 yılda 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 21.05.2025 11:45
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğunun Boğaz Köprüsü" olarak anılan Nissibi Köprüsü'nü, 10 yılda 6 milyon 62 bin aracın kullandığını belirterek, bu süreçte, zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere 3,3 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.
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Nissibi Köprüsü ile 10 yılda 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı
10 yılda 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı
10 yılda 3,3 milyar liralık tasarruf sağlandı
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