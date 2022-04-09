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Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca: Bilinçli olmasa bile tepki verdi

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 10:14
İstanbul'da annesi tarafından sokağa bırakılan Nisa bebek, bakımevinde fenalaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin sağlık durumuyla sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Son gelişmeleri hastane önünden A Haber muhabiri Kübra Kılıç anlattı.
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