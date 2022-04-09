09 Nisan 2022, Cumartesi
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Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca: Bilinçli olmasa bile tepki verdi
İstanbul'da annesi tarafından sokağa bırakılan Nisa bebek, bakımevinde fenalaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin sağlık durumuyla sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Son gelişmeleri hastane önünden A Haber muhabiri Kübra Kılıç anlattı.