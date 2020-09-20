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Niğde'nin Bor ilçesindeki 5,1'lik deprem kamerada | Markette yakalandı! Ürünü bırakıp kaçtı

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Giriş: 20.09.2020 23:13
Güncelleme:20.09.2020 23:22
Niğde'nin Bor ilçesi merkezli meydana gelen depreme markette yakalanan bir müşteri elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22:08'de meydana gelen ve büyüklüğü 5.1 olarak ölçülen depreme market içinde yakalanan bir kişi elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde vatandaşlar, 'Kaçın, kaçın' diye bağırdı.

Bir aydınlatma dükkanında ise avizelerin 5.1'lik depremde sağa sola sallandığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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