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Niğde’de bir ilk gerçekleştirildi

Niğde’de bir ilk gerçekleştirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 12:40
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sağ gözünde görme kaybı olan bir hastaya kornea nakli yapıldı.
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