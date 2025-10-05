05 Ekim 2025, Pazar
Niğde'de ahırda çıkan yangında 170 koyun telef oldu
Kemerhisar beldesi Seslikaya mevkisinde, Ali Kaçmaz'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle 170 koyun telef olurken saman balyaları da zarar gördü.