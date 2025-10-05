Niğde’de ahırda çıkan yangında 170 koyun telef oldu

Kemerhisar beldesi Seslikaya mevkisinde, Ali Kaçmaz'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle 170 koyun telef olurken saman balyaları da zarar gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN