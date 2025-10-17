17 Ekim 2025, Cuma

Nevşehir'de damat kayınpederini bıçakladı! Eşi polise gidip şikayetçi oldu! Saatler süren ikna operasyonu kamerada!
Nevşehir’de damat kayınpederini bıçakladı! Eşi polise gidip şikayetçi oldu! Saatler süren ikna operasyonu kamerada!

Nevşehir'de damat kayınpederini bıçakladı! Eşi polise gidip şikayetçi oldu! Saatler süren ikna operasyonu kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 17.10.2025 04:14
Nevşehir'de eşi ve çocuğuyla birlikte kayınpederinin evine giden Muammer S. ile kayınpederi arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında damat, eline geçirdiği bıçakla kayınpederini kolundan yaraladı. Olayın ardından evden uzaklaşan Muammer S., kendi evine gitti. Babasının yaralanması üzerine eşi polise giderek hem şikâyetçi oldu hem de eşinin yerini bildirdi. Eve gelen ekipler, Muammer S.'yi kendisine zarar vermemesi için yaklaşık 4 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. İşte nefes kesen anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
