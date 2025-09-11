Nesli tükenmekte olan kum zambaklarını koparmanın cezası dudak uçuklatıyor

Manavgat Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. İlker Çinbilgel, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparan ya da ticari amaçla kullananlara 557 bin lira para cezası uygulanacağını hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

