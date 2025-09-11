11 Eylül 2025, Perşembe

Nesli tükenmekte olan kum zambaklarını koparmanın cezası dudak uçuklatıyor
Giriş: 11.09.2025 14:34
Manavgat Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. İlker Çinbilgel, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparan ya da ticari amaçla kullananlara 557 bin lira para cezası uygulanacağını hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
