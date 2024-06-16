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Nesli tükenme tehlikesinde olan sansar sokakta yemek ararken görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 13:53
Güncelleme:16.06.2024 13:53
Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir sokakta nesli tükenme tehlikesinde olan sansar yemek ararken görüntülendi.
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