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Nemrut’ta korku dolu anlar

Nemrut’ta korku dolu anlar

İHA
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Giriş: 22.07.2024 13:45
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü’nü ziyarete giden bir grup arkadaş, araçlarından ayıları fotoğraflarken birden ayının kapıyı açmaya çalışmasıyla korku dolu anlar yaşandı.
Nemrut’ta korku dolu anlar
Nemrut’ta korku dolu anlar
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