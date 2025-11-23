23 Kasım 2025, Pazar

88 yaşındaki Emine nine zeytin hasadında
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2025 13:22
Antalya'nın Akseki ilçesi Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Emine Aksoy, ilerleyen yaşına rağmen çiftçilik yapmayı bırakmadı. Küçük yaşlardan bu yana toprağı bir yaşam biçimi haline getiren Aksoy, 7 yaşında annesinin eline çapa ve çükür verdiği günden bu yana tarlalarını bırakmadı. Sabah güneş doğmadan kalkan Emine nine "İnsan çalışırsa yaşlanmaz" diyor.
