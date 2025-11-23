23 Kasım 2025, Pazar
88 yaşındaki Emine nine zeytin hasadında
Antalya'nın Akseki ilçesi Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Emine Aksoy, ilerleyen yaşına rağmen çiftçilik yapmayı bırakmadı. Küçük yaşlardan bu yana toprağı bir yaşam biçimi haline getiren Aksoy, 7 yaşında annesinin eline çapa ve çükür verdiği günden bu yana tarlalarını bırakmadı. Sabah güneş doğmadan kalkan Emine nine "İnsan çalışırsa yaşlanmaz" diyor.