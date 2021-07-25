Nehirlerde İsrail sazanı tehdidi! Balık türlerini yok ediyor

Son dakika haberi... Yılda 9 kere üreyebilen İsrail sazanı, nehirlerde ne yazık ki baskın tür haline geldi. Son gelişmeleri A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden aktardı.

İsrail sazanı Balıkçıların korkulu rüyası oldu. Yılda 9 kere üreyebilen balık türü, nehirlerde ne yazık ki baskın tür haline geldi.

Diğer balıkların yumurtaları ile beslenen sazan türü, nesli tükenme tehlikesi altındaki balık türlerini de yok ediyor.

Sazan türünün yok olmasında en önemli nedenlerden biri. Balık popülasyonunu düşürüyor.