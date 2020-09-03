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Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar

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Giriş: 03.09.2020 17:08
Güncelleme:03.09.2020 17:08
Son dakika haberi... Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran işçiler saniyeler sonra dehşeti yaşadı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Son dakika haberi... Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran işçiler saniyeler sonra dehşeti yaşadı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar NEHİRDEN TOPRAK ÇIKARIYORLARDI! SANİYELER SONRA DEHŞETİ YAŞADILAR

Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar
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