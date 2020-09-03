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Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar
Son dakika haberi... Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran işçiler saniyeler sonra dehşeti yaşadı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Son dakika haberi... Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran işçiler saniyeler sonra dehşeti yaşadı. O anlar anbean kameraya yansıdı.