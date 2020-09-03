Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.