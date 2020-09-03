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Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar

Son dakika haberi... Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran işçiler saniyeler sonra dehşeti yaşadı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 17:14
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Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar

Olay, Vietnam'ın Vinh Long şehrindeki Co Chien Nehri'nde 19 Nisan'da meydana geldi.

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Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar

Mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran vinç aşırı yük nedeniyle nehre düştü.

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Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mavna üzerinde bulunan vincin nehirden toprak çıkardığı görülüyor.

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Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar

Vinç çıkarılan yükün ağırlığı nedeniyle bir anda mavna üzerinden nehre doğru devriliyor. Korku dolu olayda, vinç operatörünün nehre düşen vinçten son anda atlayarak kurtuldu.

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Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.