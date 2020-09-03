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03 Eylül 2020, Perşembe
Haberler Galeri Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar
Nehirden toprak çıkarıyorlardı! Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar
Son dakika haberi... Vietnam'da mavna üzerinde bulunan ve nehirden toprak çıkaran işçiler saniyeler sonra dehşeti yaşadı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 03.09.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 17:14