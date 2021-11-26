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Ne zaman kar yağacak? Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor? Uzman isim A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 26.11.2021 14:36
Kar yağacak mı? Milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını merak ediyor. Beklenen kar yağışı adım adım İstanbul'a yaklaşıyor. Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor, kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Haber canlı yayınında anlattı.

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