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Ne geniz akıntısı ne de öksürük bir türlü geçmiyor! Peki bunun nedeni ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 19:46
Son zamanlarda hem yetişkinler de hem de çocuklar da geçmeyen öksürüğe geniz akıntısı ve sinüzit de eklenmiş durumda. Peki geçmeyen geniz akıntısı ya da kronik sinüzit için hangi önlemleri almak gerekiyor? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve Op. Dr. Mustafa Çakır detayları aktardı.
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