Navigasyon yanlış yönlendirdi kamyonet devrildi! 2 ton cam tuzla buz oldu

İstanbul Beşiktaş'ta bir kamyonet sürücüsü navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle dik bir yokuşla karşılaştı. Yokuşu çıkamayan kamyonet, kurtarma çalışmaları sırasında devrildi. Kamyonetin kasasındaki 2 ton cam tuzla buz oldu.

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