04 Ekim 2025, Cumartesi
NASA Space Apps Challenge İstanbul’da başladı: 36 saatlik inovasyon maratonu
Dünyanın en büyük hackathonu NASA Space Apps Challenge, İstanbul’da Güngören Belediyesi ev sahipliğinde start aldı. 36 saat sürecek yarışmada yazılımcılar, bilim insanları ve tasarımcılar, NASA’nın açık veri setlerini kullanarak uzay ve Dünya için yenilikçi projeler geliştirecek.