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Giriş Tarihi:
26 Haziran 2026 20:49
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Memişoğlu'ndan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.
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