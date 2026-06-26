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Bakan Memişoğlu'ndan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

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