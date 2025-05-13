Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!

Batman'da narkotik köpeği Hektor'un olağanüstü performansıyla büyük bir uyuşturucu operasyonu daha başarıyla sonuçlandı! Batı illerinden şehirlerarası otobüsle gelen şüpheli bir yolcunun valizine gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar, Hektor'un keskin burnuna takıldı. Valizin astarına ustalıkla yerleştirilen uyuşturucu maddeler, yapılan aramada ortaya çıkarılırken, şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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