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Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!

Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 20:20
Batman'da narkotik köpeği Hektor'un olağanüstü performansıyla büyük bir uyuşturucu operasyonu daha başarıyla sonuçlandı! Batı illerinden şehirlerarası otobüsle gelen şüpheli bir yolcunun valizine gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar, Hektor'un keskin burnuna takıldı. Valizin astarına ustalıkla yerleştirilen uyuşturucu maddeler, yapılan aramada ortaya çıkarılırken, şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!
Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!
Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!
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