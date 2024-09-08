Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı! A Haber mezarı görüntüledi

Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgeden son durumu aktaran muhabirimiz Sinan Yılmaz, “Bizler şu anda Narin’in köyünün giriş kısmındayız. Buraya giriş ve çıkışlar yasak. 21 şüpheli gözaltına alındı ve ifadeleri alınıyor. Narin Güran’ın defnedileceği mezar da kazıldı ve ilk kez A Haber olarak biz görüntüledik.” dedi.

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