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Narin cinayetin şüphelilerin ifadesine A Haber ulaştı

Narin cinayetin şüphelilerin ifadesine A Haber ulaştı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 12:26
Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesinde, "Kocamdan şüpheleniyorum" dediği öğrenildi. İfadesini değiştiren Narin’in kuzeni Birsen Güran da dikkati çeken iddialarda bulundu. O da Salim Güran'ı suçladı. İşte tüm detaylar…
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