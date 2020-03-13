13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.03.2020

Nargilede koronavirüs (corona virüs) paniği! O ülkede yasaklandı |Video

Dünyaya korku salan koronavirüs (corona virüs) karşısında alınacak önlemler hayati önem taşıyor. Özellikle temizlik ve dikkat konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, son yıllarda artan nargile kullanımını tehlikesine de dikkat çekti. Gençler arasında yüksek kullanım oranı olan nargile, koronavirüs bulaştırma açısından da büyük risk taşıyor. Katar'da nargile içimine yasak geldiğini söyleyen Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'de de böyle bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Erdöl, narglenin korona virüse karşı vücut direncini düşürdüğünü ve bünyeyi virüslere karşı daha da savunmasız hale getirdiğini ifade etti.

Katar'da nargile içiminin yasaklandığını vurgulayan Prof. Dr. Erdöl, koronavirüsün nargile ile birleşince iki katı ölümcül olduğunu açıkladı.

Erdöl; "Israrla sudan geçirildiği zaman bunun zararlarının azaldığı vurgusu yapılıyor. Tam tersine, sıvı soğuk olduğu için duman da soğuyor ve daha derine çekiyorlar. Akciğerin daha derinliklerine ulaşabiliyor etki. Koronavirüs için ise insanlar karşıdan karşıya konuşma ile temasla virüsü aldığında bazen vücut onu üst solunum yollarında bloke edebiliyor ve kişi, hastalığı daha hafif atlatabiliyor ama virüs, nargile yoluyla direkt akciğere ulaşıyor." dedi.

NARGİLE İÇENLERE HATAYİ UYARI

Prof. Dr. Erdöl, koronavirüs salgınının gençlerde daha az riskli olduğu konusundaki bilgilere güvenerek, nargile içen gençlere önemli uyarılarda bulundu. Erdöl; "Elbetteki direnci düşük hasta grubu, kalp, şeker hastaları ve ya daha başka değişik organik hastalıkları olanlar ile yaşlıları daha ağır etkiliyor bu virüs. Ancak gençlerimiz bu istatistiklere değil de kendi sağlıklarına bakarak bu zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Kullanılan malzemeyi bir başkası kullandığı zaman sadece ona bulaşmakla da kalmıyor, birçok kişi aynı mekanda aynı cihazı kullandığı için onlara bulaşmalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok yerinde çok popüler olan nargile özellikle gençleri ölüme sürükleyebiliyor. Erdöl; "Özellikle üniversite ve liseli gençler arasında kullanım oranı çok ciddi oranda arttı. 18 yaş altı nargile kullanımı yasak ama buna rağmen bazı müesseseler illegal olarak gençleri nargileye bulaştırıyor. İçindeki tütün olsun olmasın, ciddi şekilde hem kanser hem de diğer akciğer hastalıkları bakımından (tüberküloz gibi) çok büyük risk taşıyor. Nargilenin sıvı kısmında bulunan maddenin de, katı yakıt olarak kullanılan maddenin de farklı zararları olabilir ve bu da tehlikeli." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anlamlı ziyaret! Başlarında dua etti
Anlamlı ziyaret! Başlarında dua etti
Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
Nargilede koronavirüs paniği! O ülkede yasaklandı
Nargilede koronavirüs paniği! O ülkede yasaklandı
Dehşet kamerada! Kadını metrelerce sürüklediler
Dehşet kamerada! Kadını metrelerce sürüklediler
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Zanlıya linç girişimi
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Zanlıya linç girişimi
Koronavirüsle savaşta uykunun önemi ne?
Koronavirüsle savaşta uykunun önemi ne?
Şoke eden olay! Kendini ateşe verdi
Şoke eden olay! Kendini ateşe verdi
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı!
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı!
Maske fiyatlarında fahiş artış!
Maske fiyatlarında fahiş artış!
Koronavirüse karşı etkili besinler neler?
Koronavirüse karşı etkili besinler neler?
İran'dan gelen Türkler karantinaya alındı
İran'dan gelen Türkler karantinaya alındı
İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla taradılar
İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla taradılar
Daha Fazla Video Göster