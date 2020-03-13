Nargilede koronavirüs (corona virüs) paniği! O ülkede yasaklandı |Video

Dünyaya korku salan koronavirüs (corona virüs) karşısında alınacak önlemler hayati önem taşıyor. Özellikle temizlik ve dikkat konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, son yıllarda artan nargile kullanımını tehlikesine de dikkat çekti. Gençler arasında yüksek kullanım oranı olan nargile, koronavirüs bulaştırma açısından da büyük risk taşıyor. Katar'da nargile içimine yasak geldiğini söyleyen Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'de de böyle bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Erdöl, narglenin korona virüse karşı vücut direncini düşürdüğünü ve bünyeyi virüslere karşı daha da savunmasız hale getirdiğini ifade etti.

Katar'da nargile içiminin yasaklandığını vurgulayan Prof. Dr. Erdöl, koronavirüsün nargile ile birleşince iki katı ölümcül olduğunu açıkladı.

Erdöl; "Israrla sudan geçirildiği zaman bunun zararlarının azaldığı vurgusu yapılıyor. Tam tersine, sıvı soğuk olduğu için duman da soğuyor ve daha derine çekiyorlar. Akciğerin daha derinliklerine ulaşabiliyor etki. Koronavirüs için ise insanlar karşıdan karşıya konuşma ile temasla virüsü aldığında bazen vücut onu üst solunum yollarında bloke edebiliyor ve kişi, hastalığı daha hafif atlatabiliyor ama virüs, nargile yoluyla direkt akciğere ulaşıyor." dedi.

NARGİLE İÇENLERE HATAYİ UYARI

Prof. Dr. Erdöl, koronavirüs salgınının gençlerde daha az riskli olduğu konusundaki bilgilere güvenerek, nargile içen gençlere önemli uyarılarda bulundu. Erdöl; "Elbetteki direnci düşük hasta grubu, kalp, şeker hastaları ve ya daha başka değişik organik hastalıkları olanlar ile yaşlıları daha ağır etkiliyor bu virüs. Ancak gençlerimiz bu istatistiklere değil de kendi sağlıklarına bakarak bu zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Kullanılan malzemeyi bir başkası kullandığı zaman sadece ona bulaşmakla da kalmıyor, birçok kişi aynı mekanda aynı cihazı kullandığı için onlara bulaşmalar oluyor." ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'de değil dünyanın bir çok yerinde çok popüler olan nargile özellikle gençleri ölüme sürükleyebiliyor. Erdöl; "Özellikle üniversite ve liseli gençler arasında kullanım oranı çok ciddi oranda arttı. 18 yaş altı nargile kullanımı yasak ama buna rağmen bazı müesseseler illegal olarak gençleri nargileye bulaştırıyor. İçindeki tütün olsun olmasın, ciddi şekilde hem kanser hem de diğer akciğer hastalıkları bakımından (tüberküloz gibi) çok büyük risk taşıyor. Nargilenin sıvı kısmında bulunan maddenin de, katı yakıt olarak kullanılan maddenin de farklı zararları olabilir ve bu da tehlikeli." dedi.