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'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti

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Giriş: 01.08.2020 21:29
Güncelleme:01.08.2020 21:30
86 yıl sonra yeniden 24 Temmuz'da kılınana Cuma namazının ardından cami olarak ibadete açılan Ayasofya'ya vatandaşların yoğun ilgili sürüyor. Bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte Ayasofya'yı ziyarete gelen küçük çocuğa A Haber muhabiri Pınar Özenç mikrofon uzatıp duygularını almak istedi. Küçük çocuk o esnada ikindi ezanının okunmasının ardından 'Herkesin bayramı kutlu olsun namazım kaçıyor, namaza gitmeliyim' diyerek canlı yayınını terk etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti
'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti
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