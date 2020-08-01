'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti

86 yıl sonra yeniden 24 Temmuz'da kılınana Cuma namazının ardından cami olarak ibadete açılan Ayasofya'ya vatandaşların yoğun ilgili sürüyor. Bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte Ayasofya'yı ziyarete gelen küçük çocuğa A Haber muhabiri Pınar Özenç mikrofon uzatıp duygularını almak istedi. Küçük çocuk o esnada ikindi ezanının okunmasının ardından 'Herkesin bayramı kutlu olsun namazım kaçıyor, namaza gitmeliyim' diyerek canlı yayınını terk etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.