18 Kasım 2022, Cuma
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Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 5. yılı... İşte “Cep Herkülü” Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi
5 yıl önce bugün 50 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu. Ardında kırılamayan onlarca rekor, filmlere konu olan bir hayat hikayesi bıraktı hepimize. Bulgaristan'ın Ahatlı Köyü'nde başlayan ve Amerika'nın ünlü Time dergisine kadar uzanan birinin hikayesi... Türk spor tarihinin en başarılı sporcularından biri olan Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anıyoruz...