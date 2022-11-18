18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 5. yılı... İşte “Cep Herkülü” Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi

Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 5. yılı... İşte “Cep Herkülü” Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2022 09:55
5 yıl önce bugün 50 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu. Ardında kırılamayan onlarca rekor, filmlere konu olan bir hayat hikayesi bıraktı hepimize. Bulgaristan'ın Ahatlı Köyü'nde başlayan ve Amerika'nın ünlü Time dergisine kadar uzanan birinin hikayesi... Türk spor tarihinin en başarılı sporcularından biri olan Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anıyoruz...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölüme yolculuk kamerada
Ölüme yolculuk kamerada
Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi
Naim Süleymanoğlu’nun hikayesi
Kars yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
Kars yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
Kulaklıkta büyük tehlike
Kulaklıkta büyük tehlike
Yaşı 12’ye düştü! Tehlikeye yol açıyor
Yaşı 12'ye düştü! Tehlikeye yol açıyor
Türkiye sağanağın etkisine giriyor
Türkiye sağanağın etkisine giriyor
Kuru yük gemisi karaya oturdu
Kuru yük gemisi karaya oturdu
Muğla’da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
Petrol haberinden gurur duydum
"Petrol haberinden gurur duydum"
Bir İETT otobüsü kazası daha
Bir İETT otobüsü kazası daha
Metrobüs kazası böyle gerçekleşti
Metrobüs kazası böyle gerçekleşti
Dehşetin izi gün ağarınca ortaya çıktı!
Dehşetin izi gün ağarınca ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster