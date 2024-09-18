Mustafa dede 73 model arabasına gözü gibi bakıyor

Rize'de klasik araba sevdalısı olan 85 yaşındaki Mustafa Akbeniz, 1973 model arabasına gözü gibi bakıyor. klasik arabasına gözü gibi bakan Akbeniz, yıllarca bir çok araba değiştirmesine rağmen Cadillac'tan vazgeçemedi.

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