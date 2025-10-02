02 Ekim 2025, Perşembe

Muş’ta 40 yıldır ipe güz armudu diziyor: İpe dizilen güz armutları 3 ay tazeliğini koruyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 20:13
Güncelleme:02.10.2025 20:14
Muş’ta yaşayan 65 yaşındaki 7 çocuk babası İlhan Demirel’in ipe dizdiği güz armutları, yaklaşık üç ay tazeliğini koruyor ve kilosu 100 TL’den alıcı buluyor.
