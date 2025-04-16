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Muşlu öğrenciler TÜBİTAK’tan ödül aldı! İmam hatip öğrencilerinin başarısı

Muşlu öğrenciler TÜBİTAK’tan ödül aldı! İmam hatip öğrencilerinin başarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 10:51
Muş'un Hasköy ilçesinde eğitim veren Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, TÜBİTAK’ın bu yıl 19'uncusunu düzenlediği Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum" projesiyle öğretmen Uğur Kodaş'ın öğrencileri 2 bin 500 proje arasından birinci çıktı.
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Muşlu öğrenciler TÜBİTAK’tan ödül aldı! İmam hatip öğrencilerinin başarısı
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