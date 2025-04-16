16 Nisan 2025, Çarşamba
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Muşlu öğrenciler TÜBİTAK’tan ödül aldı! İmam hatip öğrencilerinin başarısı
Muş'un Hasköy ilçesinde eğitim veren Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, TÜBİTAK’ın bu yıl 19'uncusunu düzenlediği Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. "Uğur Böceğinin Rüyası: Bilgisayarsız Kodlama ile Okumayı Öğreniyorum" projesiyle öğretmen Uğur Kodaş'ın öğrencileri 2 bin 500 proje arasından birinci çıktı.