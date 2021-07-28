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Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti.

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Giriş: 28.07.2021 10:19
Hande Erçel'le ayrılığının ardından uzun süredir yalnız olan Murat Dalkılıç, Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Önceki gün Çeşme'de bir bir beach'te sahne alan Dalkılıç'ı izleyenler arasında Akbaş da yer aldı. Konser çıkışı muhabirlerle konuşan Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlenerek "Bana bir şey soracaksan doğru sor!' diyerek çıkıştı. O esnada Dalkılıç'ın korumaları, kameraların görüntü almasını engelledi.
Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti.
Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti.
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