Muhtarlıkta başlayan kavgaya 4,5 yıl hapis talebi

Bursa'da bir muhtarlıkta başlayarak sokağa taşan kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılık olayla ilgili, 1'i kadın 3 kişi hakında 4,5'ar yıl hapis talep etti.

Bursa'da muhtarlıkta çıkıp, sokağa taşan sopalı, bıçaklı kavgaya 1'i kadın 3 kişi hakkında 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Yıldırım ilçesinde 2023 yılında meydana gelen olayda, Samanlı Mahallesi'nde yaşayan E.I. (34), iddiaya göre aralarında husumet bulunan muhtar M.G. (38) ile muhtarlıkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya yakınlar da dahil oldu.

Kavgada 2 kişi sopayla, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan E.K. isimli kadın, A.I. ve C.D. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. 3 kişi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla basit yaralama' suçundan dava açıldı. Her sanık için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.