31 Mart 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Muhtarlıkta başlayan kavgaya 4,5 yıl hapis talebi
Muhtarlıkta başlayan kavgaya 4,5 yıl hapis talebi

Muhtarlıkta başlayan kavgaya 4,5 yıl hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2025 13:17
Bursa'da bir muhtarlıkta başlayarak sokağa taşan kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılık olayla ilgili, 1'i kadın 3 kişi hakında 4,5'ar yıl hapis talep etti.

Bursa'da muhtarlıkta çıkıp, sokağa taşan sopalı, bıçaklı kavgaya 1'i kadın 3 kişi hakkında 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Yıldırım ilçesinde 2023 yılında meydana gelen olayda, Samanlı Mahallesi'nde yaşayan E.I. (34), iddiaya göre aralarında husumet bulunan muhtar M.G. (38) ile muhtarlıkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya yakınlar da dahil oldu.

Bursa'da muhtarlıkta başlayan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri (DHA)

Kavgada 2 kişi sopayla, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan E.K. isimli kadın, A.I. ve C.D. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. 3 kişi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla basit yaralama' suçundan dava açıldı. Her sanık için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhtarlıkta başlayan kavgaya 4,5 yıl hapis talebi
Muhtarlıkta başlayan kavgaya 4,5 yıl hapis talebi
Muhtarlıkta başlayan kavgaya 4,5 yıl hapis talebi
Körfez’de gökkuşağı şöleni
Körfez'de gökkuşağı şöleni
Çocukların kavgası kanlı bitti!
Çocukların kavgası kanlı bitti!
Vefa borcuna karşılık ev kurşunlamış!
Vefa borcuna karşılık ev kurşunlamış!
Artçı sarsıntılar Tayland’da paniğe yol açtı
Artçı sarsıntılar Tayland'da paniğe yol açtı
Eğlence mekanı çıkışında ortalık karıştı!
Eğlence mekanı çıkışında ortalık karıştı!
Kontrolden çıktı 2 aracı biçti!
Kontrolden çıktı 2 aracı biçti!
Sağanak yağış sele neden oldu!
Sağanak yağış sele neden oldu!
Mersin’de çilekte ihracat başladı
Mersin'de çilekte ihracat başladı
Drift atan otomobile 46 bin TL ceza!
Drift atan otomobile 46 bin TL ceza!
Sahte komutana bu sefer sahte polis cezası!
Sahte komutana bu sefer sahte polis cezası!
Baş döndüren Ters Ev
Baş döndüren Ters Ev
Daha Fazla Video Göster