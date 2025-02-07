07 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Muhtarların ekmek kavgası! 15 lira diyen fırıncı muhtar çıktı
Muhtarların ekmek kavgası! 15 lira diyen fırıncı muhtar çıktı

Muhtarların ekmek kavgası! 15 lira diyen fırıncı muhtar çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2025 09:31
İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı resmi olarak 12 lira 50 kuruş ama bazı fırınlar buna uymuyor. Ekmeği 15 liradan satıyorlar. Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi muhtarı bu duruma isyan etti, "Her yerde 12,50 lira olan ekmek, bizde neden 15?" diye sordu. Ona cevapsa hiç beklemediği birinden meslektaşı bir başka muhtardan geldi. PTT Evleri Mahallesi muhtarı ise ekmeğin 15 lira olmasını savundu. Bakın neden...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhtarların ekmek kavgası! 15 lira diyen fırıncı muhtar çıktı
Kar gece etkili oldu! Anadolu buz kesti
Kar gece etkili oldu! Anadolu buz kesti
Muhtarların ekmek kavgası! İşin aslı başka
Muhtarların ekmek kavgası! İşin aslı başka
22 ilde eğitime kar engeli
22 ilde eğitime kar engeli
Dondurucu soğukları sonrası çocukları kar keyfi
Dondurucu soğukları sonrası çocukları kar keyfi
MHP’liler hastaneye akın etti
MHP'liler hastaneye akın etti
Kar yağışı sonrası sürücüler zor anlar yaşadı!
Kar yağışı sonrası sürücüler zor anlar yaşadı!
Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü!
Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü!
Bağcılar TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı!
Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı!
Gebze’de palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü!
Gebze'de palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü!
Yüksekova’da maden tesisine giren kurtlar kamerada!
Yüksekova’da maden tesisine giren kurtlar kamerada!
İstanbul’da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı!
İstanbul’da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı!
Park içindeki kafede korkutan yangın!
Park içindeki kafede korkutan yangın!
Daha Fazla Video Göster