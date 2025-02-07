Muhtarların ekmek kavgası! 15 lira diyen fırıncı muhtar çıktı

İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı resmi olarak 12 lira 50 kuruş ama bazı fırınlar buna uymuyor. Ekmeği 15 liradan satıyorlar. Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi muhtarı bu duruma isyan etti, "Her yerde 12,50 lira olan ekmek, bizde neden 15?" diye sordu. Ona cevapsa hiç beklemediği birinden meslektaşı bir başka muhtardan geldi. PTT Evleri Mahallesi muhtarı ise ekmeğin 15 lira olmasını savundu. Bakın neden...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN