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Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında anılıyor
Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri başında anıldı. A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.
Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi dualarla anıldı.