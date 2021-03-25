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Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında anılıyor

A Haber
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Giriş: 25.03.2021 09:54
Güncelleme:25.03.2021 10:07
Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri başında anıldı. A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi dualarla anıldı.

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