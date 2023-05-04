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Muğla’da rüzgara yenik düştüler! Fırtınada savrulan 16 yamaç paraşütünden 14’üne ulaşıldı

AA
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Giriş: 04.05.2023 16:55
Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ve kentte farklı noktalara düşen 16 yamaç paraşütünden 14'üne ulaşıldı, 3 kişinin bulunduğu 2 paraşüte ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgede fırtına nedeniyle Ölüdeniz’e inmek isterken kilometrelerce ileriye sürüklenen paraşütçüleri arama kurtarma çalışmaları kameralara böyle yansıdı.
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