04 Mayıs 2023, Perşembe
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Muğla’da rüzgara yenik düştüler! Fırtınada savrulan 16 yamaç paraşütünden 14’üne ulaşıldı
Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ve kentte farklı noktalara düşen 16 yamaç paraşütünden 14'üne ulaşıldı, 3 kişinin bulunduğu 2 paraşüte ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgede fırtına nedeniyle Ölüdeniz’e inmek isterken kilometrelerce ileriye sürüklenen paraşütçüleri arama kurtarma çalışmaları kameralara böyle yansıdı.