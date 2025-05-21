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Muğla’da restoranda korkutan yangın

Muğla’da restoranda korkutan yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 01:28
Yangın, Akyaka Mahallesi’nde sahildeki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldi. İlk belirlemelere göre işletmenin elektrik aksamından çıkan yangın restoranda etkili olurken, yandaki otelin sundurması da alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını diğer işletmelere sıçramadan söndürdü. Yangında restoranda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, bitişikteki otelin sundurması da zarar gördü.
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Muğla’da restoranda korkutan yangın
Muğla’da restoranda korkutan yangın
Muğla’da restoranda korkutan yangın
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