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Muğla'da orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor... | VİDEO

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Giriş: 20.05.2020 16:46
Güncelleme:20.05.2020 16:55
Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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