12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla Ula’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2025 08:52
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi'nde, 12 Ekim 2025 Pazar sabahı saat 06:40'ta yerin 9.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muğla Ula’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sarıkamış ormanlarında örtü yangını
Sarıkamış ormanlarında örtü yangını
Cami hoparlöründen güldüren anons
Cami hoparlöründen güldüren anons
Bu sefer de tersten bisiklet geldi
Bu sefer de tersten bisiklet geldi
Anadolu Diyarı Altınova’da
Anadolu Diyarı Altınova’da
Günlük kiralık villada sır cinayet
Günlük kiralık villada sır cinayet
Türkiye’de ilk! Yarışma başladı
Türkiye’de ilk! Yarışma başladı
Karabük’e mevsimin ilk karı düştü
Karabük'e mevsimin ilk karı düştü
Akdeniz’de şiddetli rüzgar uyarısı
Akdeniz'de şiddetli rüzgar uyarısı
Rojin’in şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor
Rojin'in şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor
Konser soruşturması Yavaş’a uzandı
Konser soruşturması Yavaş’a uzandı
Düğün çerezi hazırlayan ailenin başına evin tavanı çöktü
Düğün çerezi hazırlayan ailenin başına evin tavanı çöktü
Benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Daha Fazla Video Göster