Üvey oğlunu dakikalarca darp edip küfürler yağdırdı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
Başkan Erdoğan'dan meşhur ilahiye övgü
Evlenme oranları her yıl biraz daha düşüyor
Çelik Kapalı Çarşı esnafıyla iftar yaptı
Esenyurt'taki çifte cinayetin sır perdesi aralandı: Şüpheliler suç makinesi çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta işlenen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlılarının izi sürülürken evlerinde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ve uyuşturucu madde ele geçirildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, kan donduran olayın detaylarını ve firari zanlıların yakalanması için yürütülen çalışmaları canlı yayında aktardı.

