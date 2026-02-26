Başkan Erdoğan'dan meşhur ilahiye övgü: Bu gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Sosyal medyada bir akıma dönüşen ve 7'den 70'e her kesimin diline pelesenk olan "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi, siyasetin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilahiye olan hayranlığını grup toplantısında dile getirerek, bu durumdan rahatsız olanlara sert tepki gösterdi. A Haber moderatörü Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, tüm Türkiye’yi etkisi altına alan bu samimi akımın yansımalarını canlı yayında değerlendirdi.