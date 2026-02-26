CANLI YAYIN
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
Çelik Kapalı Çarşı esnafıyla iftar yaptı
Aranan hükümlü eşinin dövmesinden yakalandı
Evlenme oranları her yıl biraz daha düşüyor
“Oku!” emriyle neyi idrak etmeliyiz?
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan meşhur ilahiye övgü: Bu gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Sosyal medyada bir akıma dönüşen ve 7'den 70'e her kesimin diline pelesenk olan "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi, siyasetin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilahiye olan hayranlığını grup toplantısında dile getirerek, bu durumdan rahatsız olanlara sert tepki gösterdi. A Haber moderatörü Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, tüm Türkiye’yi etkisi altına alan bu samimi akımın yansımalarını canlı yayında değerlendirdi.

12. Yargı Paketi için düğmeye basıldı!
İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak
Şeyma Gökçe nasıl öldü?
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününde anlamlı paylaşım I #GüzelYıllaraReis I VİDEO
Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
Esenyurt'ta rezidansta kanlı hesaplaşma
Sultan Orhan Nilüfer için ölümü göze aldı
