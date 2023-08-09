09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Muğla Milas'ta sabotaj şüphesi! Yangının çıkış anı kameraya böyle yansıdı

Muğla Milas'ta sabotaj şüphesi! Yangının çıkış anı kameraya böyle yansıdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2023 09:31
Muğla Milas'ta orman yangını havadan ve karadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış anına ait görüntüler yangının bir sobataj olabileceğini akıllara getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milas’ta sabotaj şüphesi
Milas'ta sabotaj şüphesi
TIR hurda yüklü kamyona çarptı
TIR hurda yüklü kamyona çarptı
Akıllara durgunluk veren görüntü!
Akıllara durgunluk veren görüntü!
Bal porsuğu ve piton arasında inanılmaz kapışma!
Bal porsuğu ve piton arasında inanılmaz kapışma!
Konyalı çocukların TOGG heyecanı
Konyalı çocukların TOGG heyecanı
Yalova’da özel hastanede yangın!
Yalova'da özel hastanede yangın!
Kadıköy’de tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı!
Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı!
Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı
Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı
Perseid meteor yağmuru nedir?
Perseid meteor yağmuru nedir?
Gündemi sarsan UFO iddiası: 27 günde...
Gündemi sarsan UFO iddiası: 27 günde...
Gençler için yeni teşvik paketi
Gençler için yeni teşvik paketi
Kadıköy’de olaylı gece!
Kadıköy'de olaylı gece!
Daha Fazla Video Göster