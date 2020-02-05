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05.02.2020
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren dolandırıcılık
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Neytullah Bozkur ve Musa Cihangir, aynı şebeke tarafından dolandırıldıklarını anlattı. Musa Cihangir, söz konusu şebekenin çalıştırdığı kadınları evlenmek isteyen kişilerle tanıştırarak o kişileri dolandırdığı iddia edildi.
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