Müge Anlı'dan canlı yayında 2020 mesajı |Video

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yıllardın kayıp olanları buluyor, sır olmuş cinayetleri aydınlatıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her sabah canlı yayında ekrana gelen program yıllardır reyting (rating) listelerinde kendi kategorisinde zirveyi kimseye kaptırmıyor. 2020 yılında da seyircisiyle olmaya devam edecek olan Müge Anlı canlı yayında izleyicilerine yeni mesajı verdi ve herkesin yeni yılını tebrik etti.