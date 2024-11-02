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Müge Anlı'da aranıyordu! 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi

Müge Anlı'da aranıyordu! 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 09:21
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi. İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim Perşembe günü kaybolan minik Şirin'in bulunması için harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek bir kağıt toplayıcısını gözaltına aldı. Gözaltındaki kağıt toplayıcısı cinayeti itiraf etti ve minik kızın cansız bedeni bulundu.
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