Müge Anlı'da aranan İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı

Müge Anlı canlı yayınına çıkan onlarca kişi dolandırıldıklarını iddia etmişti. Bir şebekenin 'çil çil altın' vaadiyle kendilerini kandırdığını belirten mağdurları sevindiren bir haber geldi. Müge Anlı İhsan Çapar ve sahte şeyhin gözaltına alındığını duyurdu.