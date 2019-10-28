Müge Anlı, Zazaca konusunda gelen eleştirilere cevap verdi

Sosyal medyadan gelen, yayını izlememelerine rağmen hakarete varan ağır eleştirilere karşı Müge Anlı açıklamada bulundu. Müge Anlı, "Kuaförüm de Zaza olduğunun söylenmesini istiyor. Ayrıca, kaçınız İspanyolca biliyorsunuz mesela, ben bilmiyorum. Ben bir kanal çalışanıyım, benimle alakası olmayan şeyler var, kuralları RTÜK belirliyor." dedi.

Sosyal medyadan gelen, yayını izlememelerine rağmen hakarete varan ağır eleştirilere karşı Müge Anlı açıklamada bulundu. Müge Anlı, "Kuaförüm de Zaza olduğunun söylenmesini istiyor. Ayrıca, kaçınız İspanyolca biliyorsunuz mesela, ben bilmiyorum. Ben bir kanal çalışanıyım, benimle alakası olmayan şeyler var, kuralları RTÜK belirliyor." dedi.