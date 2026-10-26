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Savaşların görünmeyen cephesi açıldı! Dijital savaş dönemi
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Savaşların görünmeyen cephesi açıldı! Dijital savaş dönemi

Modern savaşlarda cephe artık yalnızca karada, havada ve denizde kurulmuyor. Veriler, uydu ağları ve yapay zeka sistemleri de küresel güvenlik mücadelesinin merkezine yerleşiyor. Dünyada yaygın kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı nedeniyle Avrupa'da bazı internet siteleri tedbir amacıyla kapatılırken, Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı ulusal çapta tarama başlattı. Peki, dijital dünyamız ne kadar güvende? Siber savaşlar nasıl yürütülüyor? Dijital kıyamete hazır mıyız? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, savaşların görünmeyen cephesini özel analizinde ele aldı.

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