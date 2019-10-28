Müge Anlı, protesto için gelen 'Zaza Dernekleri Başkanı'na cevap

Müge Anlı, sunuculuğunu üstlendiği programda telefon ile bağlanan bir kadını Zazaca konuşmasından ötürü canlı yayından alması tepkilere neden olmuştu. Protesto için kanalın önüne gelen Zaz Dernekleri Başkanı'na Müge Anlı, "Zaza Dernekleri Başkanı birkaç kişiyle birlikte kanala gitmiş sizi protesto ediyoruz diye. Şimdi beyefendi heralde gerçekten boş vaktiniz var yani buyurum gelmişsiniz kanalımıza çayımızı için. Bakın beyefendi RTÜK bizlere aslında benze çokta doğru olmayan bir şey yüklüyor. Kendilerince doğru da ben size bir sunucu olarak söyleyeyim. Burada söylenen her şeye ben müdahale etmek zorundayım. Mesela ben sigara içtim diyor. Ben sigara sağlığa zararlıdır demek zorundayım. Yani demezsem RTÜK diyor ki sen buna neden müdahale etmedin." dedi. İşte konu hakkında tüm detaylar...